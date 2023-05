Partnerhoroskop: Schütze & Skorpion - Ein starkes Liebespaar

Sie kennen diese Szene, wahrscheinlich. Der eine möchte sofort beim Urlaub auf einer tropischen Insel tauchen gehen. Der andere wagt es nicht und bleibt lieber "in Sicherheit" am Strand. So ist es oft zwischen Schütze und Skorpion . Mehr über dieses Paar verrät Ihnen das Partnerhoroskop "Schütze und Skorpion".

Der Schütze ist generell optimistisch – seine Lebensfreude ist ihm angeboren. Denn die Welt sieht er als ein riesiges Abenteuer. Der Skorpion ist anders: Ein grundsätzlich misstrauisches Sternzeichen. Manchmal muss ihn der Schütze fast dazu zwingen, auszugehen. Der Skorpion geht den Kontakt mir anderen nicht immer gerne an. Im Gegensatz zum Schützen – er braucht den Austausch mit Menschen wie Luft zum Atmen.

Diese Lebenseinstellungen spiegeln sich im Leben der beiden wieder, merkt das Partnerhoroskop "Schütze & Skorpion". Der Schütze bevorzugt vor allem Freiheit und denkt anfangs nicht allzu viel über die Zukunft der Beziehung nach. Der Skorpion dagegen tendiert leider zu eifersüchtigem Verhalten. Seine Nachfragen werden schnell übertrieben. "Was machst du? Wo warst du?" hört man von ihm allzu oft.

Doch das heißt nicht, der Skorpion will seine lieben Menschen absichtlich ärgern. Er hat einfach starke Verlustangst, was er allerdings versteckt. Jedoch gibt es etwas, was hilft, die Anstrengung aus dem Weg zu schaffen. Und zwar ist es die physische Nähe zwischen beiden Sternzeichen. Ihre sexuelle Energie ist einfach zu beneiden! Daher sind sie als Liebespaar unglaublich stark.

Sie freuen sich immer auf Ihren Partner. Hier hat der Skorpion aber auch gewisse feste Vorstellungen über die Liebe. Der Schütze ist da experimentierfreudiger.

Tipp vom Partnerhoroskop "Schütze & Skorpion": Reden ist Gold!