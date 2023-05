Partnerhoroskop: Schütze & Zwillinge - Erst bindungsscheu, dann verliebt

Schütze und Zwillinge sind etwas bindungsscheu - bis sie einander treffen. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Beide Sternzeichen genießen die Liebe – sie sind fast liebessüchtig. Doch beide gehen die Liebe unterschiedlich an. Und so müssen sie zunächst einen gemeinsamen Beziehungsrhythmus finden, der für beide passt. Schließlich stellt eine Beziehung immer einen neuen Lebensabschnitt dar. Da wird sich Einiges ändern…

Für den Schützen ist die "Jagd" nach Liebhabern und die darauffolgende Eroberung das Spannendste an der Liebe. Er ist sich ziemlich selbstsicher: Immer rechnet er mit einem Sieg. Doch nicht alle gewünschte Partner liegen ihm zu Füßen. Zwillinge sind nicht so leicht zu fangen. Denn dieses Sternzeichen steht auf Wechsel in der Liebe.

Eines haben beide Sternzeichen gemeinsam: Ohne Spannung in der Beziehung wird ihnen schnell langweilig. Sie sind auch ziemlich bindungsscheu – alleine der Gedanken an eine Ehe wirkt einengend auf sie. Schütze und Zwillinge suchen das Vergnügen im Leben – sie wollen genießen und genossen werden. Ein heißer One-Night-Stand ist Ihnen miteinander garantiert.

Doch jeder kann später feststellen, dass er am nächsten Morgen nicht gleich von der Seite des anderen verschwinden will. Das Horoskop für "Schütze & Zwillinge" sagt: Wenn beide Menschen derart ähnlich sind, entsteht schnell ein vertrautes Gefühl. Sie fühlen sich verstanden, angenommen.

Und selbst mit all den oben genannten Eigenschaften wollen diese Sternzeichen nicht unbedingt schnell dieses schöne Gefühl loswerden.Sie können ruhig so bleiben, wie Sie sind – das sorgt dafür, was Sie sich in einer Beziehung wünschen. Die Zwillinge bieten dem Schützen durch ihre unberechenbare Art neue Überraschungen. Und der Schütze bleibt für die Zwillinge ein spannendes Wesen.