Partnerhoroskop: Skorpion & Zwillinge - zwei Denker

Skorpion und Zwillinge denken so viel über alles nach, manchmal vergessen sie, einfach zu fühlen! Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Eines haben diese Sternzeichen gemeinsam: Sie zweifeln. Sie denken über alles nach: Ihre Alltagsentscheidungen, den Kauf von Kinokarten und wo sie in den nächsten Urlaub hinfahren. Heißt das etwas Gutes für eine Beziehung?

Zwillinge nehmen die Welt mit ihrem scharfen Intellekt wahr. Damit stellt er alles, was ihm passiert, in Frage. Auch eine Beziehung. Der Skorpion versucht immer hintergründige Motivationen zu entdecken. Eigentlich hat dieses Paar sich viel zu geben. Doch ihre Auffassungen und Lebensgewohnheiten sind so unterschiedlich, dass das manchmal der Beziehung im Weg steht.

Zwillinge sind meistens kommunikativ und offen. Sie möchten jeden kennenlernen und schließen sehr schnell neue Bekanntschaften. Die Zwillinge findet man mitten bei der angesagtesten Party der Stadt. Dieses Sternzeichen lebt für den lebendigen Austausch mit seinen Mitmenschen. Die Welt da draußen ist seine große Bühne.

Typische Skorpione sind ganz anders. Grundsätzlich misstrauisch und vorsichtig, sie nähern sich anderen gar nicht so schnell an. Skorpione hinterfragen wirklich alles, und das kann den Partner manchmal fast in den Wahnsinn treiben.

Besonders bei dieser Kombination. Denn Skorpione haben tief verborgene Verlustängste und das beeinflusst ihren Umgang mit dem Partner. Dadurch werden sie viel kontrollierender und eifersüchtiger. Bei dem Partner kommt das natürlich nicht immer gut an. Denn wer will schon ständig nachgefragt werden, wo er war und mit wem?

Sex spielt in dieser Beziehung nicht die letzte Rolle. In dieser Hinsicht ist diese Kombi Leidenschaft pur!