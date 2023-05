Da gab es mal zwei Sternzeichen, Waage und Jungfrau. Und eines Tages sind sie zusammengekommen. Die Fortsetzung lesen Sie hier im Partnerhoroskop.

Eine Begegnung zwischen zwei Menschen ist immer unheimlich spannend! Diese Sternzeichen-Kombination wird nicht anders sein. Das Partnerhoroskop von Waage und Jungfrau verrät Ihnen mehr.

Zwei Denker laufen hier einander über den Weg. Und wer viel denkt, der gibt nicht immer viel von seinen Gefühlen preis. Anfangs passt das so. Denn jedes Sternzeichen ist sich über seine Lebenseinstellungen sicher. Die Jungfrau ist ein Erdzeichen und stellt praktische Belange in den Vordergrund. Sie kümmert sich gerne um Alltägliches. Die Waage ist ein Luftzeichen und liebt alles Schöne. Kunst, Musik, Theater – da findet man sie. Unter Umständen kann es passieren, dass sie einander einfach zu nahe stehen.

Die Jungfrau kann auch zuhause arbeiten, die Waage möchte sich dagegen in einer Partnerschaft dort einfach entspannen können. Sie ist etwas durchsetzungsfähiger und gewinnt meistens bei Auseinandersetzungen. Doch mit angeborenem diplomatischen Geschick bringt sie die Jungfrau schnell wieder zum Lächeln. Jeder braucht ab und zu Freiraum. Schätzen Sie also nicht nur das, was an Ihnen ähnlich ist. Kultivieren Sie auch Ihre Unterschiede!

Denn genau die machen eine Beziehung frisch und aufregend. Ein bisschen unberechenbar kann der Partner schon sein. Es ist doch so prickelnd, sich von einem Menschen überraschen zu lassen. Trotz großer Nähe unternehmen Sie manchmal etwas getrennt. Zum Beispiel ein Mädelsabend mit ihren Freundinnen. Oder eine kurze Reise mit Geschwistern.

Das wird Ihnen gut tun, wie das Partnerhoroskop von Waage und Jungfrau zeigt. Denn so bleibt die zwischen Ihnen geschaffene Nähe etwas Schönes und wird nicht erstickend. Die ersten Versuche zur gegenseitigen Freiheitsgestaltung können etwas schwierig laufen. Aber nur Mut! Da helfen nur ehrliche Gespräche miteinander – alle Karten müssen offen gelegt werden.