Waage und Krebs: Der eine geht gerne aus, der andere bleibt lieber heim. Was das Partnerhoroskop über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Was kann romantischer sein, als eine Kombination von Vernunft und Gefühl? Danach sieht es jedenfalls bei dieser Sternzeichen-Kombination aus. Ein kühles, rechendes Wesen und offene Leidenschaft – da treffen Gegensätze aufeinander! Aus dieser Partnerschaft kann sich durchaus eine große Liebesgeschichte entwickeln.

Die Waage ist ein Luftzeichen. Die Elemente, denen Sternzeichen zugeordnet sind, spielen eine große Rolle in ihrem Leben. Luft ist konstant, sie ist immer da. Und so steht die Waage mit beiden Beinen fest auf der Erde. Die Erde ist auch ihre Spielbühne. Hier inszeniert sie sich, hier macht sie andere auf sich aufmerksam. Bei Partys und Feiern findet man die Waage. Sie ist da, wo das Leben bunt zugeht.

Der Krebs ist zurückhaltender. In seinem Zuhause fühlt er sich am wohlsten und geht zunächst nicht gerne aus. Warum denn, wenn es daheim so gemütlich ist? Und da kann ihm nichts passieren, keiner kann ihn betrügen oder austricksen. Krebse sind extrem vorsichtig in allen Lebensbereichen. Doch genau deswegen können sie meistens selbstständig Antworten auf schwierige Fragen finden. Denn sie kennen sich selbst mittlerweile so gut, dass sie eine zweite Meinung nicht brauchen.

Im Gegensatz dazu braucht die Waage in einer Partnerschaft einen Austausch mit ihrem Partner wie die Luft zum Atmen. Reden und diskutieren – dabei findet sie den Weg zu sich selbst. Das Partnerhoroskop von Waage und Krebs empfiehlt, in dieser Paarung Gemeinsamkeiten zu betonen. Denn ausgleichende Unterschiede gibt es schon genug. So wird Ihre Beziehung glücklich.