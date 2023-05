Wenige glauben an Märchen, aber zwischen Waage und Löwen kann wohl so etwas passieren. Was das Partnerhoroskop über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Manchmal gibt es Beziehungen , die wie ein Märchen sind. Diese wird eine von ihnen sein. Jedes Sternzeichen nimmt sich sehr wichtig und ist eine echte Besonderheit. Wenn zwei solche Menschen zusammenkommen, entsteht ein strahlendes Paar. Wird es aber irgendwann nicht zu viel? Im Partnerhoroskop von Waage und Löwe erfahren Sie es.

Alles, was die beiden im Leben zusammen machen oder gestalten, wird schön. Die gemeinsame Wohnung wird zum Traum-Zuhause. An gutem Geschmack und kreativen Einrichtungsideen mangelt es bei Waage und Löwe in einer Partnerschaft nicht. Selbst Nachwuchs von den beiden sieht bilderbuchhübsch aus. Ihre Bekannte und Freunde fühlen sich verwöhnt in ihrer Umgebung. Das wird in jedem Sinne des Wortes eine prachtvolle Partnerschaft.

Es ist eine Seltenheit, dass zwei Sternzeichen sich so perfekt ergänzen. Sie profitieren gegenseitig von ihren besten Eigenschaften. Die Waage ist diplomatischer. Das hilft beim Themenwechsel in Gesprächen, wenn der Löwe mal nur Geschichten von sich selbst erzählt. Wiederum trifft der Löwe ganz schnell Entscheidungen. Das nimmt der Waage etwas ab – sie zweifelt manchmal zu viel an sich selbst.

Die einzige Gefahr sieht das Partnerhoroskop darin, dass bei so viel Harmonie die beiden eines Morgens gelangweilt nebeneinander aufwachen könnten. Damit sich das nicht vertieft, gibt es ein paar einfache Tipps. Aufregung und Abwechslung braucht schließlich jede Beziehung. So wächst sie über sich hinaus.

Sogar kleinere Erlebnisse tun hier gut. Mal neue Unterwäsche kaufen und eine heiße Liebesnacht in einem schönen Hotel verbringen. Oder sich heftig auseinanderzusetzen. Sorgen Sie für Lebendigkeit.