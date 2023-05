Eine Beziehung zwischen Zwillinge und Jungfrau: Kann das gut gehen? Im Partnerhoroskop erfahren Sie es. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Der Anfang dieser Beziehung wird auf jeden Fall fulminant sein! Sie dürfen sich auf das ganze herrliche Spektrum des Verliebtseins freuen: Schmetterlinge im Bauch, wildes Herzklopfen und diese prickelnde Aufregung.

Beide Sternzeichen fühlen sich sofort zu einander angezogen und machen das auch schnell deutlich. Langes Hin- und Her wird es beim Kennenlernen nicht geben. Der Sex funktioniert in dieser Partnerschaft einfach fantastisch. Beide Sternzeichen sind in diesem Sinne sehr experimentierfreudig und äußerst aufgeschlossen. Die physische Seite der Liebe wird in dieser Kombination also wunderbar.

Beide Sternzeichen werden vom Merkur regiert. Von daher erleben sie eine leichtere Lebensart. Aber wie immer schleicht der Alltag auch in diese Beziehung ein. Schließlich muss man irgendwann von Wolke sieben wieder auf die Erde herunterkommen. Mit der Zeit kommt es zu den ersten Spannungen.

Seien Sie vorbereitet auf heftige Auseinandersetzungen. Der Merkur sorgt nicht nur für Ihre charmante Art und unterhaltsame Gespräche. Zwillinge und Jungfrau zielen nach einer Weile mit ihrer Kritik vor allem aufeinander.

Beide sind auch etwas unsicher. Sie suchen jeweils unbewusst Verstärkung in dem anderen Partner. Aber stolz sind die beiden auch – deswegen wird keiner als Erste um Hilfe bitten wollen.

Natürlich nehmen diese Tatsachen Einfluss auf das tägliche Zusammenleben. Was wiederum zum Streit führt, der nach dem euphorischen Liebesanfang ganz schön deprimierend wirken kann. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Es ist empfehlenswert, von Anfang an ehrlich über mögliche Minderwertigkeitsgefühle zu reden. Der Schritt wird sich lohnen.