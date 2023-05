Eine Beziehung zwischen Zwillinge und Löwe: Kann das gut gehen? Im Partnerhoroskop erfahren Sie es. Astrologe Erich Bauer stellt die Eigenschaften der beiden Sternzeichen gegenüber.

Das Partnerhoroskop für Zwillinge und Löwe strahlt wie die Sonne. Großes Glückspotenzial ist für diese Beziehung erkennbar. Eine sehr erfolgreiche Partnerschaft kann sich zwischen Zwillingen und Löwe entwickeln. D

Der Löwe ist vor allem selbstbewusst. Der Löwe gilt ja als König der Tiere, und so treten auch Vertreter dieses Sternzeichens auf. Er strahlt Eleganz und Schönheit aus. Löwen lieben sich so, wie sie sind. Sie haben keine Minderwertigkeitsgefühle. In ihrer Umgebung fühlen sich fast alle wohl. Der Löwe ist einfach der beste Partner zum Ausgehen. Man wird stolz auf ihn, man bewundert ihn und man will mit ihm sogar ein bisschen angeben. Seinen Glanz behält der Löwe nicht nur für sich alleine. Gerne teilt er ihn mit anderen.

Und dadurch gewinnen auch Zwillinge an Ausstrahlung, wenn sie mit dem Löwen unterwegs sind. Dieses energiegeladenes und kreatives Sternzeichen gehört sicher zum innersten "Hofkreis" des Löwen. Dafür hat es alle notwendigen Eigenschaften: Sie sind freundlich, kontaktfreudig und unterhaltsam. Das passt dem Löwen genau.

Diese Sternzeichen-Kombination kann also zu einer sehr schönen werden. Denn jeder findet in dem anderen das, was ihn wiederum befeuert und inspiriert. Man verbringt gerne Zeit neben diesem Paar.

Einige Tendenzen können jedoch zu einem Konflikt führen. Deswegen aufgepasst: Reden Sie einfach ehrlich miteinander, wenn Sie sich über irgendetwas Sorgen machen.

Einige Zwillinge rivalisieren heimlich mit dem strahlendem Löwen und fühlen sich ihm etwas unterlegen. Das muss nicht sein. Und vergessen Sie nicht: Löwe ist dem Element des Feuers zugeordnet, Zwillinge der Luft. Da kann alles zwischen den beiden am Ende nur gut laufen!