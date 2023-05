Tarot: Das bedeuten drei Kelche

Tarot-Karten wie die "Drei Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der drei Kelche...

Die Tarot-Karte "Drei Kelche" steht für eine Gruppe oder eine Konstellation, in der Sie ganz und gar angenommen sind, in die Sie sich ganz und gar hineingeben; nicht um sich zu verzehren oder aufzuopfern, sondern aus Freude am Dasein, aus Lust am Schenken. Es sind die Augenblicke in Ihrem Leben, in denen Sie ein lachendes Einverständnis mit der Welt haben, in denen der Augenblick Ewigkeit ist. Situationen der reinen Seligkeit, in denen alles möglich ist.

Die Kunst, verschiedene Gefühle und Stimmungen unter einen Hut zu bekommen. Diese Tarot-Karte zählt zu den schönsten des Tarot, wenn wir sie als ein Bild überfließender, fruchtbarer Gefühle betrachten, als Bild eines reichen und erfüllten Lebens. Allerdings warnt die Tarot-Karte "Drei Kelche" auch vor emotionaler Unselbstständigkeit und innerer Abhängigkeit. Die Art, wie die Frauen die Kelche halten, stellt zudem nicht nur den Anmut, sondern auch den Hochmut der Seelen dar. Das will die Tarot-Karte "Drei Kelche" Ihnen sagen: Machen Sie die Gültigkeit Ihrer Gefühle nicht von der Zustimmung anderer abhängig. Akzeptieren Sie die Gefühle anderer, auch wenn Sie sich nicht mit diesen identifizieren können.