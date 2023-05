Tarot: Das bedeuten drei Münzen

Tarot-Karten wie die "Drei Münzen" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der drei Münzen...

Auf der Tarot-Karte "Drei Münzen" erkennen wir einen Steinmetz, der – auf einer Bank etwas erhöht – mit dem Klöpfel bei der Arbeit ist. Mönch und Narr oder Mönch und Nonne stehen für Auftraggeber und Kollegen, für Publikum und "Endverbraucher" der Arbeit.

Verschiedene Aspekte von Arbeit, Beruf und Berufung sind bei der Tarot-Karte "Drei Münzen" Thema: Die Tätigkeit am Material, die Umgestaltung der Erde, die Arbeit an sich elbst, die Freisetzung des eigenen Wesens. Ferner die Arbeit mit und an den anderen. Auch die Fragen: Wozu leistet die eigene Arbeit einen Beitrag? Wem nutzt sie? Was baut sich darauf auf?