Tarot: Das bedeuten drei Schwerter

Die Tarot-Karte "Drei Schwerter" über die Liebe: Wenn Sie diese Tarot-Karte ziehen, können Sie aufhören, sich oder anderen etwas vorzumachen. Riskieren Sie mehr Aufrichtigkeit. Se können dabei nur gewinnen. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Es ist die Stunde der Wahrheit. Ihnen bietet sich eine besondere Chance, zu begreifen, was Ihnen am Herzen und im Blute liegt. Es gibt eine wunderbare neue Lösung, und diese erkennen Sie langsam.

Die Tarot-Karte "Drei Schwerter" über das Glück: Die Kraft der Ehrlichkeit. Lassen Sie sich von Problemen oder Schwierigkeiten nicht lähmen und nicht in Rage versetzen. Es gibt unvermeidliche Schwierigkeiten, die wir ertragen müssen, und vermeidbare Fehler, die wir beheben können. Gerade in der Fähigkeit, Mängel und Fehler auszugleichen, liegt die große, fruchtbare und trostbringende Kraft des Geistes. Nutzen Sie sie!

Die Tarot-Karte "Drei Schwerter" über den Erfolg: Kommen Sie auf den Punkt, halten Sie sich an das Wesentliche. Wenn Sie erkennen, was Sie tief im Herzen bewegt, könne Sie anfangen zu tun, was Sie wirklich wollen.

