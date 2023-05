Tarot: Das bedeuten drei Stäbe

Tarot-Karten wie die "Drei Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der drei Stäbe...

Die Tarot-Karte "Drei Stäbe" bedeutet: Sie sind eine kraftvolle, verwurzelte Persönlichkeit. Ihr Reichtum an Ideen, Energien und Schwung vereint sich mit Abenteuerlust und der Bereitschaft, etwas zu bewegen. Die Tarot-Karte "Drei Stäbe" steht für solide Arbeit. Und sie steht für die vielen Ziele, die Sie noch in Ihnen hegen, die Freude an neuen Unternehmungen.

Die Tarot-Karte kann Ihnen sagen: Eine Idee ist nur so gut wie das, was Sie daraus machen. Schauen Sie nach vorn. Verlassen Sie sich auf die Kraft und die Integrität Ihrer Pläne. Brechen Sie auf zu neuen Ufern.

Stärken und Schwächen der sonnig-feurigen Tarot-Karte "Drei Stäbe" hängen davon ab, ob Schattenseiten erkannt oder verdrängt werden. Nur bei dieser Tarot-Karte ist dem gelben Himmel ein leichter grauer Unterton eingezeichnet. Das Unbewusste spielt mit. Damit sich nicht ein Gefühl der Ziellosigkeit oder der Hilflosigkeit einstellt, kommt es darauf an, bewusst zu leben und achtsam auch die Rückseite der Personen und Ereignisse zu betrachten – so, wie den Rücken der Bildfigur dieser Tarot-Karte.