Tarot: Das bedeuten fünf Münzen

Tarot-Karten wie die "Fünf Münzen" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der fünf Münzen...

Die Tarot-Karte "Fünf Münzen" steht für Armut, Leiden und Not. Oder die Aufhebung derselben! Die Fähigkeit, die eigenen Notwendigkeiten zu erkennen. Und das Vermögen, eine Not zu wenden: So wie es dem Blinden und dem Lahmen gelingt, die sich zusammen auf den Weg machen. Der Blinde stützt den Lahmen und der Lahme führt den Blinden. Indem sie ihre Nöte teilen, werden sie von der Hilflosigkeit ihrer Lage erlöst.