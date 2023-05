Tarot: Das bedeuten fünf Schwerter

Tarot-Karten wie die "Fünf Schwerter" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der fünf Schwerter...

Das will die Tarot-Karte "Fünf Schwerter" Ihnen sagen: Nehmen Sie Probleme, Sorgen und Schwachpunkte ernst. Kümmern Sie sich darum. Sie brauchen keine Angst davor zu haben, im Gegenteil!

Die Zeiten, in denen Sie sich klein und winzig fühlten, liegen hinter Ihnen. Heute sind Sie weiter als damals. Rückblickend können Sie frühere Schwierigkeiten, Ängste und Schwächen verstehen und aufheben. Schalten Sie also nicht ab, wenn es Schwierigkeiten gibt, sondern mobilisieren Sie Ihre ganzen geistigen Kräfte. Die Tarot-Karte "Fünf Schwerter" rät Ihnen: Holen Sie sich Hilfe und stehen Sie anderen bei. So werden Sie Ohnmachtsgefühle los und sorgen für ein neues Wohlergehen.