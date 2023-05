Tarot: Das bedeuten neun Kelche

Tarot-Karten wie die "Neun Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der neun Kelche...

Die Tarot-Karte "Neun Kelche" steht für ein großes Glück, wenn "alle Brünnlein fließen". Oft fürchten wir uns vor unseren Gefühlen. Dabei kann man auf Dauer gar nicht gegen seine Gefühle leben – sie holen uns schließlich ein.

Aber was ist in den Kelchen enthalten? Oft sagt man pauschal: "Bau auf dein Gefühl!". Dabei gibt es auch unwahrhaftige Gefühle oder unzutreffende Ahnungen!

Man muss unterscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. Das könnte für die Bildfigur allerdings ein Problem sein. Die neun Kelche stehen weit hinter ihr im Rücken. Nur mit bewusster Rück-Sicht auf die seelischen Bedürfnisse aller Beteiligten kommen Sie in Ihren aktuellen Fragen weiter.