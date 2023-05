Tarot: Das bedeuten neun Münzen

Die Tarot-Karte "Neun Münzen" über die Liebe: Es ist eine gute Tarot-Karte, um neue Freunde zu gewinnen und mit alten Bekannten neue Freuden zu erleben. Sie haben diese sichere Gelassenheit, Sie wissen: Sie werden immer haben, was Sie brauchen. Sein Sie mutig, springen Sie über die Schatten der Kleinlichkeit und der Eifersucht.

Die Tarot-Karte "Neun Münzen" über das Glück: Wenn Sie sich und Ihre Mitmenschen in Achtung und Liebe begegnen, dann entsteht eine fruchtbare, angenehme Lebenssituation, in der jeder sein eigenes Reich bekommt – und in der auch Sie selbst mit Ihren Stärken und Schwächen, mit Ihren Vor- und Nachteilen, kurzum, mit allem, was zu Ihnen gehört, Heimat finden. Einen größeren "Gewinn" können Sie nicht erzielen und eigentlich sollten Sie sich auch mit keinem geringeren zufrieden geben!

Die Tarot-Karte "Neun Münzen" über den Erfolg: Erst durch den Schnitt kann die Rose ihre Schönheit entfalten: Konsequent verzichten Sie auf unnötige Ideale, ungewollte Verpflichtungen und unverbindliche Experimente.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com.