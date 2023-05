Tarot: Das bedeuten neun Schwerter

Die Tarot-Karte "Neun Schwerter" über die Liebe: Ihnen dämmert's. Sie werden wach. In das Dunkel bricht Klarheit. Nehmen Sie es an! Sie werden mit Wachheit, Klarheit und Helligkeit konfrontiert. Gewöhnen Sie sich daran ohne Druck. Entspannen Sie sich. Ihre Freiheit ist keine Bürde. Wie Sie sind, so ist es gut. Seien Sie bereit, ganz da zu sein, aus Ihnen heraus zu handeln und auf das, was geschieht, Antworten zu geben. Das ist Ihre Verantwortung. Sie brauchen nichts zu beweisen. Sein Sie Ihr Freund und lieben Sie sich.

Die Tarot-Karte "Neun Schwerter" über das Glück: Die andere Seite dieser Tarot-Karte: Ihnen dämmert's. Sie schrecken auf. Es ist dunkel geworden. So geht's nicht weiter. Sie müssen aufstehen und aussteigen, wenn die jetzige Situation nicht Ihr Gefängnis oder Ihre Gruft werden soll. Lange genug sind Sie falschen Vorstellungen nachgerannt. Die Entwicklung ist noch umkehrbar. Sie haben in der Vergangenheit gewählt und können jetzt und in Zukunft neu wählen. Stehen Sie auf!

Die Tarot-Karte "Neun Schwerter" über den Erfolg: Hüten und schützen Sie sich vor Kurzschlüssen. Zählen Sie eins und eins zusammen! Gewöhnen Sie sich langsam an neue Erkenntnisse und Vorstellungen.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com