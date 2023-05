Tarot: Das bedeuten neun Stäbe

Tarot-Karten wie die "Neun Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der neun Stäbe...

Die Binde am Kopf der Bildfigur der Tarot-Karte "Neun Stäbe" ist möglicherweise ein Verband und kündet von den Verletzungen eines einseitig orientierten Bewusstseins; oder die selbe Binde ist das Abzeichen eines Kriegers auf seinem Pfad und signalisiert die rundum gerichtete, allseitige Aufmerksamkeit.

Wenn der Kopf verbunden ist, so deutet dies auch auf verbundene Gedanken und Einsichten hin. Linke und rechte Gehirnhälfte wären miteinander verbunden. "Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann" (Francis Picabia). Und nicht nur das Denken, sondern auch die Aufmerksamkeit, das Beobachtungs- und Auffassungsvermögen!

Was geschieht? Was ist los? Was entwickelt sich? Die Untersuchung dieser Fragen verhindert vorschnelle Feststellungen und Aktionen. Die aufmerksame Berücksichtigung und Musterung aller wirksamen Triebe und Motive fordert und entwickelt eine ganzheitliche und schützende Intuition.

Intuition bewirkt eine feine Wahrnehmung der Vorgänge vor wie hinter dem Auge. Die Tarot-Karte "Neun Stäbe" rät Ihnen: Spitzen Sie die Ohren, schärfen Sie den Blick, aber entspannen Sie sich dabei, damit Sie auf alles achten können. Geben Sie nichts auf Gerüchte, seien Sie skeptisch gegenüber Mutmaßungen und bloßen Behauptungen.