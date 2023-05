Tarot: Das bedeuten sechs Kelche

Die Tarot-Karte "Sechs Kelche" über die Liebe: Der richtige Anlass, um in Erinnerungen zu forschen, etwa um alte Fotos und Notizen auszugraben. Kümmern Sie sich um (Ihre) Kinder. Unterstützen Sie das innere Kind in Ihnen! Verabschieden Sie sich von kindlichen Reaktionsweisen und tun Sie, was Sie als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann schon lange tun wollten!

Die Tarot-Karte "Sechs Kelche" über das Glück: Nutzen Sie die Gunst der Stunde, um alte Ängste abzulegen und Herzenswünsche zu erfüllen!

Die Tarot-Karte "Sechs Kelche" über den Erfolg: Der Erfolg kommt durch Ihre Offenheit für freudige Überraschungen. Große und kleine Wunder, die wir im Alltag wieder wahrnehmen müssen: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...".