Tarot: Das bedeuten sechs Münzen

Die Tarot-Karte "Sechs Münzen" über die Liebe: Alles Gute kommt nicht von oben, sondern von Ihnen selbst. Für Sie ist inneres Gleichgewicht sehr wichtig. Sie schaffen eine Atmosphäre von Nähe und Austausch, in der sich die Unterschiede von groß und klein, stark und schwach verringern. Eine Situation, in der Sie auch schwach sein können, ohne damit Stärke zu provozieren (und das Gleiche umgekehrt), eine Situation schließlich, in der Sie ohne Skrupel oder Kniefall nehmen und empfangen können.

Die Tarot-Karte "Sechs Münzen" über das Glück: Die Freude am Geben: Nicht dieses karitative Geben von Sachen, die Sie selbst nicht benötigen; nicht dieses verklärte Selbstaufgeben im vermeintlichen Dienst an einer Sache oder Idee; nein, Ihr eigenes Können, Ihre Vorstellung, wie es schön und gut wäre, zum Besten geben; Ihre Träume ernst nehmen und konkret etwas dafür tun. In diesem Sinne besitzen Sie nur, was Sie weg geben, was Sie nicht für sich behalten.

Die Tarot-Karte "Sechs Münzen" über den Erfolg: Wenn Sie mit Ihren Talenten Bedürfnisse erfüllen und mit Ihren Bedürfnissen Talente wecken und fördern, entsteht jedes Mal ein Zugewinn. Dieser Stoffwechsel und diese Produktivität sind der Schlüssel für Ihre aktuellen Fragen. Achten Sie darauf, nicht den Mangel zu verwalten, sondern einen Gewinn zu erzielen.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com.