Tarot: Das bedeuten sieben Kelche

Die Tarot-Karte "Sieben Kelche" über die Liebe: Gehen Sie Ihren Befürchtungen auf den Grund und folgen Sie den Wünschen, von denen die stärkste Energie ausgeht. An den "Früchten" werden Sie erkennen, was für Sie stimmt und was nicht. Entwickeln und vertreten Sie einen eigenen Maßstab, gerade auch in Liebesdingen und intimen Wünschen.

Die Tarot-Karte "Sieben Kelche" über das Glück: Der Feind des Guten ist das Beste.

Die Tarot-Karte "Sieben Kelche" über den Erfolg: Kümmern Sie sich um die Wünsche und die Ängste, die Sie am meisten beschäftigen. Erforschen Sie sie, das bringt Sie jetzt am weitesten voran.