Tarot: Das bedeuten sieben Schwerter

Tarot-Karten wie die "Sieben Schwerter" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der sieben Schwerter...

Was will uns die Tarot-Karte "Sieben Schwerter" sagen? Nach vorne gehen und nach hinten schauen? Ziellosigkeit oder bewusste Rück-Sicht? Jeder Mensch bringt eine neue Wahrheit auf die Welt, und so trifft jeder von uns auch auf bestimmte Rätsel, die gleichsam nur dazu da sind, die Lösungen zu finden, für die wir selber prädestiniert sind.

Sie haben sich für sich entschieden und damit den Weg frei gemacht. Darin steckt eine gute Portion Mut, aber vor allem die verständnisvolle Einsicht, dass Sie sich selbst am besten helfen können und dass es so am einfachsten und effektivsten zugleich geht. Betonen Sie jeden Schritt. List, Intrige, Vergeblichkeit und andere unerquickliche Bedeutungen gewinnt die Tarot-Karte "Sieben Schwerter" immer dann, wenn man sich und/oder andere nicht versteht.