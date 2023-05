Tarot: Das bedeuten sieben Stäbe

Tarot-Karten wie die "Sieben Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der sieben Stäbe...

Die Tarot-Karte "Sieben Stäbe" steht für neue Höhen und neue Tiefen: Aktionismus und Ehrgeiz schaden jetzt nur. Entscheidend ist ein neues Niveau, ein ausgeschlafener Stil im Einsatz der Kräfte.

Das will Ihnen die Tarot-Karte "Sieben Stäbe" über Ziel und Lohn sagen: Sie erreichen mehr, während Sie sich selbst weniger verschleißen. Das wirkt wie ein Wunder und es ist wunderbar! Und doch ist es nichts Unerfindliches, die Erklärung liegt vielmehr auf der Hand: So wie wir Schulaufgaben, Computersprachen oder Tagesabläufe als Erwachsene mit einer Selbstverständlichkeit beherrschen, die uns als Kind unvorstellbar gewesen wäre. Genau so können wir eine geeignete Souveränität im Umgang mit komplexen Energien und mit vielen gleichzeitigen Aufgaben erreichen.

Die Tarot-Karte "Sieben Stäbe" gibt Ihnen Folgendes mit auf den Weg: Was wir aber von Kindern wieder lernen können, ist, eine Situation spielerisch anzugehen. So, wie Kinder spielen können: Auf eine Sache völlig konzentriert, um im nächsten Moment weiterzugehen. Und dann das Gleiche von vorn, immer mit 100% Präsenz, mit Begeisterung, nicht mit innerem Druck.