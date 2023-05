Tarot: Das bedeuten vier Münzen

Tarot-Karten wie die "Vier Münzen" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der vier Münzen...

"Profi in eigener Sache": Entrümpeln Sie, was nicht zu Ihnen passt. Das will die Tarot-Karte "Vier Münzen" Ihnen sagen. Entdecken Sie die Welt und richten Sie Ihren Platz ein. Schaffen Sie neue Formen und passende Normen.

Jede/r hat besondere Talente . Spielen Sie also nicht den Helden oder den Versager. Ihre Stärken und Ihre Schwächen besitzen einen eigenen Wert. Sorgen Sie dafür, dass dieser sich auszahlt. Die wertvollsten Talente sind die, die am meisten Nutzen stiften. Sie nutzen am meisten, wenn möglichst viele Wünsche damit erfüllt und möglichst viele Ängste abgebaut werden können.