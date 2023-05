Tarot: Das bedeuten vier Stäbe

Tarot-Karten wie die "Vier Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der vier Stäbe...

Die Tarot-Karte "Vier Stäbe" ist die Karte der Hoch-Energie! Einen "Kraftort" finden Sie nicht nur an bestimmten Naturschauplätzen oder magischen Stätten. Die Wunder der Schöpfung begegnen uns im Prinzip überall und betreffen unsere intimsten – schwierigsten und schönsten – Erfahrungen. Geburt, Hochzeit und Tod führen uns immer wieder an die Grenzen – und ins Zentrum unserer Existenz.

Und in diesen manchmal erschreckenden, oft wunderbaren, immer aber erstaunlichen Erfahrungen erwächst das Bedürfnis nach Kultur – der Antrieb, in Spiel, Musik und Tanz, das auszudrücken und zu verarbeiten, was uns bewegt!

Feiern und kulturelle Veranstaltungen können uns beflügeln oder so "zerstreuen", dass wir uns kaum noch wieder finden. Es kommt darauf an, (wieder) zu spüren, was uns innerlich bewegt, das eigene Selbstverständnis zu vertiefen, je höher wir im Leben steigen. Das will die Tarot-Karte "Vier Stäbe" Ihnen sagen.