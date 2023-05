Tarot: Das bedeuten zehn Münzen

Die Tarot-Karte "Zehn Münzen" über die Liebe: Nicht nur für die engste Zweierbeziehung ist die Liebe der beste Maßstab. Sie ist es auch, die uns verlässliche Orientierung im Geflecht der täglichen Begegnungen und Ereignisse gibt. Riskieren Sie also mehr Liebe und etwas weniger Exklusivität darin. Nehmen Sie sich vieler Menschen und vieler Begebenheiten tagtäglich in Liebe an.

Die Tarot-Karte "Zehn Münzen" über das Glück: Sie finden Ihr Glück, befriedigende Beziehungen und Ihr Zuhause . Alles, was Sie brauchen, ist da. Seelischer und materieller Wohlstand. Eine bewegliche Ausgeglichenheit. Eine Fülle von Möglichkeiten und Anregungen. Ein Bezugsrahmen, der ein klares Umfeld absteckt und in dem sich zugleich das ganze Universum spiegelt. Die Erfahrung von Verwurzelung und Ankunft: Wo Sie beheimatet sind, können Sie sich fallen lassen. Und wo Sie sich fallen lassen, schaffen Sie sich Heimat.

Die Tarot-Karte "Zehn Münzen" über den Erfolg: Fördern Sie die Talente bei möglichst vielen Menschen. Stellen Sie sich den Aufgaben, die andere an Sie herantragen – das wird auch Ihnen großen Erfolg bringen.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com.