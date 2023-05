Tarot: Das bedeuten zehn Schwerter

Die Tarot-Karte "Zehn Schwerter" über die Liebe: Am Boden liegt Ihre bisherige Selbst-Definition, Ihr Ego, das Bild, das Sie sich gemacht haben. Vielleicht ist auch eine bestimmte Vorstellung von Liebe, Glück oder Erfolg gestorben. Das kann schmerzhaft, erschütternd oder befreiend sein. Jedenfalls, Sie selbst leben. Nehmen Sie die Lage, wie sie ist. Es gibt viele "richtige" Berufe, Lieben und Erfolge.

Die Tarot-Karte "Zehn Schwerter" über das Glück: Nehmen Sie Ihre Stärke und Ihre Freiheit in Besitz. Akzeptieren Sie sich ohne bestimmte Vor-Erwartungen und Vorurteile. Der Tod der unfruchtbaren Träume, Vorstellungen und Theorien lässt einen neuen, strahlenden Horizont aufziehen. An die Stelle von festen Konzepten, ständiger Kontrolle und Rechtfertigung tritt die Fähigkeit, den Augenblick anzunehmen, in der Situation zu entscheiden und zu antworten. Wach sein für die Erfordernisse des Augenblicks bringt größtes Glück.

Die Tarot-Karte "Zehn Schwerter" über den Erfolg: Sein Sie bereit, auch ohne Vorbild zu handeln. Ihre Atmung und Ihre Gedanken sollen ruhig fließen. Hören Sie auf, sich allzu viele Gedanken zu machen.

