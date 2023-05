Tarot: Das bedeuten zehn Stäbe

Tarot-Karten wie die "Zehn Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der zehn Stäbe...

Das will die Tarot-Karte "Zehn Stäbe" Ihnen sagen: Setzen Sie nicht viele, sondern alle Energien ein! Willkommen im Leben !

Gesicht und Augenmerk stecken hier ganz in den vorgetragenen Energien, Projekten, Interessen und Absichten. Hier zeigt sich bildhaft, was es heißt, mit aller Kraft den eigenen Neigungen zu folgen. Sie müssen sich nach vorne neigen, sich vollständig hineingeben. Wie das Vorwärtskommen auf einem steilen Bergweg erleichtert wird, wenn man sich etwas nach vorne fallen lässt, so trägt auch die menschliche Gestalt auf der Tarot-Karte "Zehn Stäbe" die Früchte ihrer Bemühungen umso leichter nach Hause, als sie sich ganz den Stäben zuneigt, welche ihr gleichsam ans Herz gewachsen sind.

Erst wenn Sie den Menschen, den Ereignissen, den Sachfrage und so weiter Ihre ungeteilte Zuneigung schenken, verstehen Sie sie in der jeweils eigenen Logik. Sie müssen sich nach vorne neigen, sich vorwagen und hineingeben. So haben Sie die Nase vorn. Wenn Sie aber das Gefühl haben, sich zuviel aufgeladen zu haben, werfen Sie Ballast ab, und begreifen Sie neu, worum es geht!