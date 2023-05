Tarot: Das bedeuten zwei Kelche

Tarot-Karten wie die "Zwei Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der zwei Kelche...

Die Tarot-Karte "Zwei Kelche" steht für das Glück und die Erfüllung zwischen (zwei) Menschen. Liebe , Verständnis, Bereitschaft zur Kommunikation und Austausch sind die Basis für emotional befriedigende, beglückende Beziehungen und Begegnungen. Über solchen Zusammentreffen liegt eine Art Zauber. Die zwei Schlangen des Hermes-Stabes, die auf der Tarot-Karte "Zwei Kelche" angebildet sind, symbolisieren Körper und Psyche, Trieb und Vernunft, die sich anziehen und verflechten.

Obwohl das Bild der Tarot-Karte "Zwei Kelche" liebevoll und freundschaftlich wirkt, ist eine genauere Betrachtung von Nöten. Was ist in den Kelchen enthalten? Gerade das, was beim ersten Blick auf die Tarot-Karte so angenehm erscheint, nämlich das Teilen und Tauschen der Kelche, kann Ausdruck einer großen Unzufriedenheit sein.

Das will die Tarot-Karte "Zwei kelche" Ihnen sagen: Kümmern Sie sich um die Sorgen, Wünsche und Ängste von Ihnen und Ihrem Partner. Lernen Sie, auch in Gefühlsdingen zu unterscheiden. Je klarer die Unterschiede zwischen den Partnern , desto fruchtbarer die Gemeinsamkeiten.