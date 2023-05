Tarot: Das bedeuten zwei Schwerter

Tarot-Karten wie die "Zwei Schwerter" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der zwei Schwerter...

Das bedeutet die Tarot-Karte "Zwei Schwerter": Sie haben die Schwerter, die Waffen des Geistes ergriffen; das Meer der Gefühle und Instinkte ist Ihnen nah und vertraut. Sie verweilen an der Nahtstelle zwischen Tag und Traum, zwischen Schlafen und Wachen. Halten Sie diesen Übergang offen. Es hat keinen Zweck, sich zu verbarrikadieren oder den Zugang zu den Gefühlen zu versperren.

Die Tarot-Karte "Zwei Schwerter" will Ihnen Folgendes sagen: Sobald Sie Gefühle und Fantasien sortieren können, gewinnen Sie Einsichten in Bereiche, die über den bloßen Augenschein weit hinausgehen. Wie ein Funker zu fernen Kontinenten Kontakt aufnehmen kann, so gewinnen Sie Einsicht und Verständnis für Lebens- und Seelenbereiche, die über Ihre eigenen Erfahrungsbereich weit hinausreichen.