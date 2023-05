Tarot: Das bedeuten zwei Stäbe

Tarot-Karten wie die "Zwei Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über dei Bedeutung der zwei Stäbe...

Die Tarot Karte "Zwei Stäbe" steht für die Lust und die Last des Anfangs : Die Kunst, mit vielen Menschen, Aufgaben und Energien etwas anfangen zu können. Diese Tarot-Karte handelt von der großen Kraft, die Sie brauchen und die Sie gewinnen, wenn Sie Ihre Energien in gangbare Schritte einteilen und auf große Ziele lenken.

Die Stäbe bedeuten Triebkraft, Tatendrang und das Bedürfnis nach Selbstentfaltung. Zwei Stäbe stellen dabei Polaritäten dar, die sich wechselseitig blockieren oder bestärken können. Wie gehen Sie mit widersprüchlichen Motiven und Zielen um - mit wichtigen Interessen und Absichten, die innerhalb der eigenen Person oder zwischen Ihnen und anderen kontrovers sind?

Das will die Tarot-Karte "Zwei Stäbe" Ihnen sagen: Lassen Sie sich nicht in eine Zwickmühle treiben. Vermeiden Sie Stückwerk. In Ihren aktuellen Fragen entwickelt sich etwas Neues, das nur Sie entdecken können. Setzen Sie auf einen groben Klotz einen passenden Keil. Der Ball liegt bei Ihnen.