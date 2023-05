Tarot: Das bedeutet das Ass der Münzen

Die Tarot-Karte "Ass der Münzen" über die Liebe: Was ist die Erde für Sie? Eine ruhige Kugel schieben? Wie der Riese Atlas den Globus, die ganze Last der Welt auf Ihren Schultern tragen? Begreifen Sie die Kraft, die in Ihnen steckt, und Ihren Beitrag, auf den die Erde wartet! Nehmen Sie die Welt mit Kreativität und Leidenschaft in Besitz!

Die Tarot-Karte "Ass der Münzen" über das Glück: Die Tarot-Karte signalisiert ein glückliches, rundes Leben mit allem, was Sie auf dieser Erde brauchen.

Die Tarot-Karte "Ass der Münzen" über den Erfolg: "Wir haben die Erde von unseren Eltern geerbt und von unseren Kindern geliehen." Nichts ist folgenlos, und nichts geht verloren. Welche Spuren hinterlässt Ihr Dasein auf der Erde, welche bleibenden Werte schaffen Sie?

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com.