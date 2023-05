Tarot: Das bedeutet das Rad des Schicksals

Tarot-Karten wie "Das Rad des Schicksals" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie alles über die Bedeutung vom Rad des Schicksals...

Das bedeutet die Tarot-Karte "Das Rad des Schicksals": Ihre Erfahrungen fließen zu einem eigenen Weltbild zusammen. Sie machen Ihnen einen Reim auf die Rätsel des Lebens. Sie bewahren sich die Fähigkeit, die Welt weiter zu entdecken, sich zu wundern und zu staunen. Auch wenn sich alles dreht und Ihre bisherigen Erfahrungen sich umkehren: Sie finden den Überblick, das Ganze wieder. Sie kennen Ihre Geschichte und Ihren Zusammenhang, wie die Sphinx auf dem Rad. "Ich lebe auf dem Kamm einer Welle. Verletzlich mit all meinen Unsicherheiten – wie hältst du dich an einem Fluss fest? Unverwüstlich und stark mit meinem Gefühl, dass ich nur in dieser Richtung weiter kann" (Anja Meulenbelt).

Das will die Tarot-Karte "Das Rad des Schicksals Ihnen sagen: Nehmen Sie Anteil am Weltgeschehen, und die Welt wird Anteil an Ihnen nehmen! Wenden Sie sich mit allem, was zu Ihnen gehört – allen Stärken und Schwächen – den Erfordernissen des Augenblicks zu.

Schützen Sie sich davor, das Leben in viele Einzelbereiche zu zerstückeln. Ziehen Sie eine Summe aus Ihren Erfahrungen.