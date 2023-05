Tarot: Das bedeutet der Gehängte

Die Tarot-Karte "Der Gehängte" über die Liebe: Die XII beinhaltet unter anderem zweimal die VI, also "Die Liebenden" doppelt – mit all ihren Stärken und Schwächen. Es ist die Tarot-Karte der Passion. Sie warnt vor unangemessenen Leidensgeschichten. Und sie ermuntert zu großen Leidenschaften, zu einer vollkommenen Hingabe an die Liebe.

Die Tarot-Karte "Der Gehängte" über das Glück: Sie sehen die Welt mit neuen Augen. Auch das Gegenteil Ihrer bisherigen oder üblichen Sicht ist wahr. Sie erfahren eine neue Dimension, die auf den ersten Blick verrückt erscheint. Es ist ein Prozess des Ganz- oder Heilwerdens . Sie spüren sich auf eine neue Art. Es ist eine intensivere, gesteigerte Bewusstheit, und Sie blicken in eine alternative, umfassendere Wirklichkeit.

Die Tarot-Karte "Der Gehängte" über den Erfolg: Der Schlüssel zum Erfolg: Bewusstseinswandel.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com.