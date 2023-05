Tarot: Das bedeutet der Hierophant

Tarot-Karten wie "Der Hierophant" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Hierophant...

Das will die Tarot-Karte "Der Hierophant" Ihnen sagen: Sie haben etwas zu sagen, mitzuteilen. Sie tragen einen einmaligen Schatz von Erlebnissen und Erkenntnissen in sich, von dem andere profitieren können. Sie können zwar niemanden bekehren oder überzeugen, dass sie/er sich ändern soll. Jede/r entscheidet letztlich aufgrund eigener Erfahrungen. Seien Sie (dennoch) großzügig und zeigen Sie Ihre Schätze. Mit allem, was Sie tun oder lassen, sind Sie immer auch Orientierung und Bezugspunkt für andere. Jeder ist Lehrer für jeden. Äußern Sie sich also und profitieren Sie von den Erfahrungen der anderen.

Die Tarot-Karte "Der Hierophant" ist als Aufforderung zu verstehen, sich in Glaubensfragen selbständig zu machen. Was einst die Aufgabe der Priester und Hohepriester war, ist heute Thema für uns alle: Wie finden wir persönliche Antworten für die großen und kleinen Geheimnisse des Lebens? Wie organisieren wir entsprechende Feste und Feierlichkeiten?

Sie finden Ihre Lösung, wenn Sie andere in Ihre Geheimnisse einweihen und wenn Sie sich von anderen in deren Zusammenhänge einführen lassen. So erwächst Verständnis – und ein Glaube, der nicht auf Dogma oder blindem Vertrauen beruht, sondern auf Erfahrung.