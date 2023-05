Tarot: Das bedeutet der König der Schwerter

Die Tarot-Karte "König der Schwerter" über die Liebe: Sie sind eine erfahrene und bewusste Persönlichkeit. Ihre Stärke ist Ihr klarer, weiter Blick, den Sie sich in langen Auseinandersetzungen mit Ihnen und Ihrer Umwelt erwerben. Sie untersuchen die Welt. Sie gestalten Ihr Leben nach dem, was Sie für richtig erkannt haben. Wenn Sie etwas wissen wollen, können Sie sehr konsequent und hartnäckig sein, auch sich selbst gegenüber.

Die Tarot-Karte "König der Schwerter" über das Glück: In Ihnen stecken große Visionen und Passionen. Zugleich sind Sie in besonderem Maße in der Lage, Ihr Leben selbst zu organisieren. Das geht manchmal bis zu schwierigen und schmerzhaften Erkenntnis- und Entscheidungsprozessen. Aber Sie sind es sich schuldig, Ihren eigenen Weg zu finden und durchzuhalten.

Die Tarot-Karte "König der Schwerter" über den Erfolg: Bewahren und bestärken Sie Ihre persönliche Unabhängigkeit! Erhalten Sie die unbegrenzten Möglichkeiten des Geistes und bewältigen Sie die konkreten Notwendigkeiten, die vor Ihnen liegen.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com