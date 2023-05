Tarot: Das bedeutet der Magier

Tarot-Karten wie "Der Magier" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Magier..

Das will die Tarot-Karte "Der Magier" Ihnen sagen: Vor Ihnen liegen die "magischen Werkzeuge": Ihnen steht die Kraft aller vier Elemente zur Verfügung. Was können Sie, was fehlt Ihnen, was möchten Sie gerne ausprobieren? Sagen Sie nicht vorschnell: Das oder das kann ich doch nicht. Sie sind der Möglichkeit nach mit universellen Gaben ausgestattet. Der Zauberstab ist Ihre Bereitschaft, sich und Ihre Möglichkeiten in ihrem ganzen Spektrum zu erfahren. Der Magier symbolisiert im Tarot den Zauberer, der in uns allen steckt. Magie, die "Möglichkeit des Unmöglichen", besteht darin, mit dem Kosmos, mit Gott und der Welt eins zu sein.

Bauen Sie auf Ihren Erfindungsgeist – die Gabe, zu sich selbst zu finden, und das Geschick, eine Lücke aufzutun oder eine Brücke zu bauen, die gerade Ihren Auffassungen entgegenkommt. Ihre ganz persönlichen Chancen kann Ihnen keiner vorführen und kann Ihnen keiner wegnehmen! Sie bieten sich allein Ihnen.