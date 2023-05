Tarot: Das bedeutet der Page der Schwerter

Tarot-Karten wie der "Page der Schwerter" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier, was der Page der Schwerter bedeutet...

Die Tarot-Karte "Page der Schwerter" steht für ein freies und abenteuerliches Denken, das als Brainstorming für den Austausch vielfältiger Ideen und Assoziationen sorgt. Geistige Beweglichkeit oder "Windmühlenkämpfe"? Das "Fähnchen nach dem Wind hängen" oder Freude an gedanklichen Experimenten?

Das rät Ihnen die Tarot-Karte "Page der Schwerter": Sorgen Sie für frischen Wind und langen Atem. Der Wert einer neuen Idee bemisst sich nicht an dem, was ist, sondern an dem, was wird. Schützen Sie sich vor Argumenten, die lediglich aus der Luft gegriffen sind. Gehen Sie aufmerksam mit den Vorstellungen um, die Sie und Ihre Mitmenschen im Kopf haben. Hüten Sie sich vor Gutgläubigkeit und Ahnungslosigkeit. Finden Sie heraus, welche Lücken des Wissens für Sie zu vermeiden sind und welche nicht.