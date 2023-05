Tarot: Das bedeutet der Page der Stäbe

Tarot-Karten wie der " Page der Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier, was der Page der Stäbe bedeutet...

Die Tarot-Karte "Page der Stäbe" (oder "Bube") lebt in einer Situation, worin der Stab einfach größer ist als die Person selbst. Der Trieb ist stärker als die Lebenserfahrung. Es geht um neuartige Erfahrungen. Tatendrang und Wachstumslust stellen Sie jetzt vor die Aufgabe, über sich hinauszuwachsen.

Dabei ist der Page entweder vor seinem Feuer auf der Hut, oder seine Flamme geht ihm "über die Hutschnur". Er erfasst dann seinen eigenen Brennpunkt nicht, wie jemand, der für seine Flamme, für ein Idol schwärmt, oder wie jemand, der nicht weiß, was er tut. Gleichgültig, wie alt Sie sind oder sich fühlen, hüten Sie sich in den aktuellen Fragen vor ahnungslosem Eifer und vor Trieben, die Sie in die Irre führen.

Das will die Tarot-Karte "Page der Stäbe" Ihnen sagen: Ihnen bieten sich neue Angebote, neue Herausforderungen, Chancen, Bewährungsproben und Bestätigungen. Halten Sie sich an das, was Ihr Herz in Schwung hält! Was sich jetzt neu entwickelt, dürfen Sie nicht unbedingt an den bisherigen Erfahrungen messen. Ein spielerischer Ernst hilft jetzt am besten weiter. Vermeiden Sie Oberflächlichkeiten und unnötige Dramatisierungen.