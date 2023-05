Tarot: Das bedeutet der Ritter der Münzen

Tarot-Karten wie der "Ritter der Münzeh" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Ritter der Münzen...

Die Tarot-Karte "Ritter der Münzen" bedeutet: Es gibt etwas zu erledigen und zu ernten in diesem Leben und am heutigen Tag! Jetzt gilt es, einige Aufgaben mit Besonnenheit und Gelassenheit abzuarbeiten. Scheuen Sie sich nicht vor notwendigen Auseinandersetzungen. Haben Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeit, Probleme in Ordnung zu bringen, Ängste zu beseitigen und Wünsche zu erfüllen.

Sie schaffen sich eine angenehme Lebenssituation, die auf Ihrer praktischen Lebenseinstellung beruht und darauf, dass Ihr Leben in Fluss ist. Sie leben unbeeindruckt von aufgesetzten Idealen, die Sie von Ihrem Kern abziehen würden.