Tarot: Das bedeutet der Ritter der Schwerter

Tarot-Karten wie der "Ritter der Schwerter" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Ritter der Schwerter...

Das bedeutet die Tarot-Karte "Ritter der Schwerter": Geistige Rasanz und Radikalität. Beflügelnde Begeisterung und fanatischer Enthusiasmus können in den aktuellen Fragen mitspielen. Da das Schwert für das Luftelement des Geistes steht, bezieht sich das außerordentliche Tempo von Ross und Reiter vor allem auf die Geschwindigkeit der Gedanken.

Bringen Sie also Licht in Ihre Fragen und ziehen Sie klare Konsequenzen. Gehen Sie in Ihren aktuellen Entscheidungen aufs Ganze: Bevorzugen Sie solche Lösungen, die Ihre Integrität und Ihre Zufriedenheit auf Dauer fördern.