Tarot: Das bedeutet der Ritter der Stäbe

Tarot-Karten wie der "Ritter der Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Ritter der Stäbe...

So deuten Sie die Tarot-Karte "Ritter der Stäbe": Mit dem Stab mitten in der Wüste - ein wüstes Leben oder aber die Kunst, eine Wüste in einen Garten zu verwandeln. Lebensaufgaben, die so groß sind, dass Sie all Ihre Kräfte darin verwirklichen können.

Das rät Ihnen die Tarot-Karte "Ritter der Stäbe": Gehen Sie aus sich heraus, nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber ohne Rücksicht auf bestimmte Vorerwartungen oder Vorurteile. Bleiben Sie in Bewegung. Personen und Ereignisse werden Ihnen in ihrer Bedeutung klar, wenn etwas geschieht

Der Ritter der Stäbe geht nicht durchs Feuer , vielmehr lebt er inmitten des Feuers. Ein gutes intuitives Reaktionsvermögen hilft Ihnen jetzt weiter und ebenso ein vertrauensvoller, zielstrebiger Blick nach vorn.