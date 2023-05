Tarot: Das bedeutet der Stern

Tarot-Karten wie "Der Stern" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Stern...

Der Stern ist ein Inbegriff unserer Hoffnungen, aber auch jener Wunschträume, denen es an Bodenständigkeit fehlt. Die Tarot-Karte "Der Stern" kann sogar für Unverschämtheiten, sowie für eine übertriebene Suche nach Sensationen stehen (Star- und Fan-Kult): Gefahr von Selbstverlorenheit oder Selbstverliebtheit.

"Jedes Leben steht unter seinem eigenen Stern", (Hermann Hesse). Das will die Tarot-Karte "Der Stern" Ihnen sagen: Folgen Sie Ihrem Stern, und Sie finden zu Ihren ureigenen Quellen. Sie entdecken die wirklichen Schätze Ihres Lebens in sich. Zeigen Sie Ihre Brillianz, die wahre Schönheit und die schöne Wahrheit, die in Ihnen stecken. Tauen Sie vereiste Gefühle auf. Schlimme Erfahrungen wollen verarbeitet und erledigt, schöne Hoffnungen zu Ende geträumt und verwirklicht werden!