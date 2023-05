Tarot: Das bedeutet der Turm

Tarot-Karten wie "Der Turm" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Turm...

Dafür steht die Tarot-Karte "Der Turm": Fliegen lernen. Denken Sie einmal an Fallschirmspringer/-innen oder an Turmspringer/-innen im Schwimmbad, um zu spüren: Es ist auch eine Lust und ein Abenteuer, "Aus allen Wolken zu fallen".

Der Turmbau zu Babel und sein Gegenteil – das Pfingstereignis: Der "Heilige Geist" kommt in Gestalt von Feuerzungen auf die Jünger herab, diese beginnen zu reden, und jeder hört sie in seiner Muttersprache. Statt Sprachverwirrung also eine Aufhebung der Sprach- und Verständigungsgrenzen.

Babel und Pfingsten – zwei gegensätzliche Pole der Nutzung der höchsten Energien, die wir kennen. Zwei völlig verschiedene Arten, "aus dem Häuschen" zu geraten. Gewalt zerstört und führt zu Sprachlosigkeit und Verwirrung. Liebe dagegen hebt nicht nur die Sprachbarrieren auf, sie ermöglicht eine Verständigung über alle Grenzen hinweg.