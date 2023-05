Tarot: Das bedeutet die Königin der Münzen

Tarot-Karten wie die "Königin der Münzen" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Königin der Münzen...

Die Tarot-Karte "Königin der Münzen" ist die Karte der Besinnung auf die wahren Werte. Sie sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen, den Wert und den besonderen Reichtum, den Ihr Dasein bedeutet, zu verwirklichen. Talent ist Auftrag.

Überheblichkeits- und Minderwertigkeitsgefühle sind dabei nur hinderlich. Kokettieren Sie nicht mit Ihren Chancen oder Schwierigkeiten. Sie besitzen besondere Begabungen und besondere Handicaps; daraus etwas Wesentliches von bleibendem Wert zu machen, das wiegt.

Das will die Tarot-Karte "Königin der Münzen" Ihnen sagen: Konzentrieren und entspannen Sie sich. Alles hat seine Zeit, jedes Ding nimmt seinen Lauf, den Sie durch Einmischung und Hektik, aber auch durch Gleichgültigkeit oder Abwarten nicht ändern können.

Die Tarot-Karte "Königin der Münzen" über die Liebe: Sie leben aus dem Bauch heraus, verwurzelt und leidenschaftlich. Die Zyklen von Kommen und Gehen, von Geburt, Leben und Tod sind Ihnen vertraut. Das gibt Ihnen viel Wärme und eine erotische Ausstrahlung . Wer von Ihnen beschützt wird, kann sich ohne Sorge bewegen. Sorgen Sie auch gut für sich!

Die Tarot-Karte "Königin der Münzen" über das Glück: Wenn Sie diese Tarot-Karte ziehen, kommt es auf die Souveränität in der praktischen Lebensgestaltung an. Unterscheiden Sie Spitzenleistungen von falschem Ehrgeiz, Verborgenes von Abwegigem. Begreifen Sie Ihren Anteil an der Welt und nehmen Sie Einfluss.

Die Tarot-Karte "Königin der Münzen" über den Erfolg: Wege und Umwege, Schwierigkeiten und Lernaufgaben gehören dazu, wenn Sie den persönlichen Gipfel erreichen wollen. Teilen Sie sich Aufgaben ein, um auch im Alltag Berge zu meistern.

