Tarot: Das bedeutet die Königin der Schwerter

Tarot-Karten wie die "Königin der Schwerter" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der Königin der Schwerter...

Auf dieser Tarot-Karte tritt die Königin der Schwerter in zweierlei Gestalt auf. Ihre Krone etwa ist aus hartem Metall, doch zugleich stellt diese einen Reigen von Schmetterlingen dar, die den Kopf der Königin umflattern.

Die linke Gesichtshälfte der großen Bildfigur auf der Tarot-Karte liegt zunächst im Verborgenen. Den Schlüssel zu ihrer anderen, unbekannten Seite, liefern Kinderkopf, Mondsicheln und Schmetterling auf dem grauen Thron...

Das will die Tarot-Karte "Königin der Schwerter" Ihnen sagen: Seien sIe sorgsam in Ihren Bewertungen und liebevoll in Ihren Beurteilungen. Was immer auch geschieht, es gibt (mindestens) eine Alternative! Entwickeln Sie Ihre Urteilskraft.