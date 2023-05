Tarot: Das bedeutet die Königin der Stäbe

Tarot-Karten wie die "Königin der Stäbe" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der Königin der Stäbe...

Die Bildfigur auf der Tarot-Karte "Königin der Stäbe" zeigt sich dank Stab, Katze, Löwe und Sonnenblume als eine energiegeladene Person. Majestätisch, breitbeinig und aufmerksam wie sie dasitzt, drückt sie Selbstbewusstsein und Handlungsbereitschaft aus. Sie traut sich etwas zu und begegnet dem Leben in grundsätzlicher Offenheit.

Und dennoch befindet sie sich in einer scheinbar unmöglichen Situation: Mit der Blume in der Wüste macht sie entweder deutlich, dass sie keinen Boden, keine Wurzeln für ihre blühende Lebenskraft besitzt und schnellstens Wasser holen muss, damit ihre blühende Pracht nicht eingeht. Oder sie steht vor einer Aufgabe bzw. verfügt über eine Fähigkeit, welche sonst nur noch der Herrscher besitzt: Eine Wüste in einen Garten zu verwandeln! Gneau das will die Tarot-Karte "Königin der Stäbe" Ihnen sagen.