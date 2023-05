Tarot: Das bedeutet die Mäßigkeit

Die Tarot-Karte "Die Mäßigkeit" über die Liebe: Durch Ihr Tun schaffen Sie neue Tatsachen – und erschaffen sich selbst immer wieder neu. Es ist wichtig, den Partner/die Partnerin behutsam, aber ohne falsche Kompromisse daran teilhaben zu lassen.

Die Tarot-Karte "Die Mäßigkeit" über das Glück: Großes Werk – großes Glück: Bereiten Sie aus der gegebenen Lebensspanne ein großes Werk, ein Gesamtkunstwerk aus Aufgaben und Hindernissen, Erfolgen und Experimenten. So durchbrechen Sie den Kreis der Wiederholungen. Die schöpferische Kraft führt Sie zu Ihren Wurzeln und verbindet Sie mit dem Absoluten. Sie ist so intim, so persönlich wie die Liebe. Und so kostbar.

Die Tarot-Karte "Die Mäßigkeit" über den Erfolg: Der Schlüssel zum Erfolg: Ihre Kreativität, Ihre Verwandlungs- und Schöpfungskraft.

© Bürger/Fiebig: Tarot – Liebe, Glück, Erfolg. www.koenigsfurt-urania.com