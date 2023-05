Tarot: Das bedeutet die Welt

Tarot-Karten wie "Die Welt" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier über die Bedeutung der Welt...

Das will diese Tarot-Karte "Die Welt" Ihnen sagen: Die Erde ist auch für Sie gemacht. Sie befinden sich mittendrin, zwischen den "Ecken und Enden" der Welt, hier dargestellt in den vier Grundelementen . Sie haben zwei Zauberstäbe zur Hand: Es kommt nicht nur auf die Synthese einzelner Gegensätze an, sondern auf die Verbindung aller vier Elemente, auf die Verbindungen aller möglichen Gegensätze. Nutzen und gestalten Sie Ihren Spielraum in der Welt.

Nichts ist aus sich allein heraus verständlich. Zu jedem Satz gibt es einen Gegensatz, zu jedem Spruch einen Widerspruch. Der Zweck der Auseinandersetzung mit den Polaritäten des Lebens ist es, auf der Höhe der Zeit zu leben – eine persönliche Lebenswelt einzurichten, die die Fülle der gebotenen Möglichkeiten ausschöpft!

Beide Maßstäbe können und sollen bei der Tarot-Karte "Die Welt" ergriffen werden: Welterfahrung und Selbsterfahrung, der "kleine Kreis" des Privaten, Häuslichen und Persönlichen ebenso wie der "Makrokosmos", des Öffentlichen, des Politischen und des Allgemeingültigen...