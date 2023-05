Das Geburtstags-Horoskop für den 07. August 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das sind wunderbare Aussichten für die kommenden zwölf Monate: Der Mond in Ihrem Zeichen stärkt Sie von innen heraus. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Und weil das so ist, können Sie sich mehr um die Nöte Ihrer Mitmenschen kümmern, das bringt Ihnen viele Pluspunkte ein. Auch beruflich läuft es hervorragend, schließlich sieht man Ihnen an, dass Sie genau wissen, was Sie tun, das hinterlässt nachhaltigen Eindruck!

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. November (Sport treiben), 22. – 24. März (Lotto spielen), 5. – 7. Juni (interessante Neuigkeiten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kontaktfreude, Geselligkeit und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe offen auf andere zu.

An diesem Tag geboren: Charlize Theron, Mata Hari, Louis Leakey, Joachim Ringelnatz, Emil Nolde, Carl Ritter.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen.: Auf viel Liebe und Wohlbefinden.

